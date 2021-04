Humankind: il nuovo video si concentra sul potere della diplomazia

Amplitude ha pubblicato un nuovo video di Humankind incentrato su una delle caratteristiche più importanti di questo genere di giochi: la diplomazia. Si tratta, infatti, di una delle più potenti armi nelle mani dei futuri leader, un modo per plasmare le sorti del pianeta in maniera pacifica, anche se non meno decisa.

Lo sapevate che Humankind è stato rinviato ad agosto?

Le battaglie e la guerra saranno importanti in Humankind, ma non si svolgeranno isolatamente. Dopo tutto, il conflitto aperto è solo una piccola parte della storia umana. Rivalità e rancori possono aver svolto ruoli importanti nel tempo, ma lo sono anche il commercio, la parentela e le alleanze.

L'ultimo episodio della serie Feature Focus si tuffa nei metodi di conflitto e cooperazione in Humankind come il commercio, i trattati, i disaccordi territoriali e persino il tradimento. Il sistema diplomatico di Humankind ha lo scopo di creare storie interessanti basate sulle interazioni di un giocatore con la mappa e altri avversari.

Lo scopo di ogni partita sarà quello di sviluppare una relazione mutevole con gli altri imperi e trovare ragioni per amarli o odiarli. Per esempio si potrà inviare una lettera con parole forti al vicino per chiedere di smetterla immediatamente di importunarci e ci saranno modi per vendicarsi di un alleato che ci ha tradito.

Strumenti come trattati, commercio, reclami e richieste saranno a disposizione per manipolare e rafforzare queste relazioni.