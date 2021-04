Outriders: ecco il trailer di lancio; con le DLSS di Nvidia il gioco gira il 74% più veloce in 4K

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Outriders, l'ultima fatica di People Can Fly in arrivo oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games Store, GeForce NOW e Google Stadia. Manca solo il frullatore. Per quanto riguarda la versione PC del gioco, oltretutto, gli sviluppatori e Nvidia hanno lavorato per offrire sin dal lancio un pieno supporto alle GPU RTA. Grazie alle DLSS di Nvidia, infatti, Outriders gira il 74% più veloce in 4K.

"Dopo cinque ed intensi anni, siamo davvero emozionati di poter permettere ai giocatori di esplorare personalmente i risultati del nostro lavoro", ha rivelato Bartek Kmita, Creative Director di People Can Fly. "Con OUTRIDERS, abbiamo creato il gioco che abbiamo sempre voluto giocare. Abbiamo compiuto un viaggio fantastico per arrivare qui, ma speriamo che sia solo l'inizio di qualcosa di grandioso. Non vediamo l'ora di vedervi su Enoch!"

Outriders è anche disponibile su Xbox Game Pass dal day one. Su PC, invece, Square Enix e Nvidia hanno lavorato per offrire prestazioni eccellenti con tutta la famiglia di GPU GeForce RTX. Ognuna di queste schede, infatti, raggiunge i 60 FPS a 1440p.

Grazie a NVIDIA DLSS, ogni GPU GeForce RTX può raggiungere i 60 FPS a 1440p con NVIDIA DLSS abilitato e l'aumento delle performance può arrivare fino al 73% in 4K, trasformando ogni GPU a partire dalla GeForce RTX 3060 Ti e versioni successive in una GPU per il 4K.

Inoltre i membri GeForce NOW possono giocare in streaming Outriders. I membri Founders e Priority possono usufruire dell'accesso prioritario ai server di gioco, della durata delle sessioni estese e possono persino giocare con il supporto DLSS.