The Last of Us, serie TV HBO: Pedro Pascal e Bella Ramsey sono Joel ed Ellie

The Last of Us, la serie TV HBO, si definisce in maniera più chiara con l'annuncio ufficiale degli attori protagonisti che interpreteranno Joel ed Ellie: sono Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Anche forse per mettere a tacere le varie voci di corridoio che stavano emergendo in queste ore, che vedevano ad esempio il ruolo di Joel offerto a Mahershala Ali, HBO e lo stesso Neil Druckmann hanno confermato che per i ruoli dei protagonisti sono stati scelti Pedro Pascal e Bella Ramsey, due volti decisamente noti in particolare a chi segue le serie TV.

Pascal è stato visto di recente nel ruolo principale di The Mandalorian, la serie TV Disney+ su Star Wars, dopo essere stato anche il fascinoso ma poco longevo Oberyn Martell nel Trono di Spade, ma ha dalla sua una carriera decisamente lunga anche all'interno di Narcos, The Mentalist e numerosi film tra cui il recente Wonder Woman 1984.





Bella Ramsey, che interpreterà Ellie, l'abbiamo invece vista nella determinata piccola lady Lyanna Mormont in Game of Thrones e nel ruolo di Angelica in His Dark Materials, oltre alla presenza in qualche film cinematografico, un inizio davvero notevole considerando che non ha ancora compiuto 18 anni e si presenta dunque decisamente vicina all'età prevista per la protagonista della serie.





Dopo che The Last of Us 2 è diventato il gioco con il maggior numero di premi Game of the Year, si definisce infine anche la serie TV di HBO basato sul franchise videoludico, che vedrà Neil Druckmann coinvolto in prima linea insieme allo sceneggiatore Craig Mazin di Chernobyl per una produzione veramente di alto profilo.