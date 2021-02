The Last of Us, la serie HBO: il ruolo di Joel offerto a Mahershala Ali?

La serie HBO di The Last of Us potrebbe avere presto un attore per il ruolo di Joel, che stando a un report esclusivo pubblicato da The Illuminerdi sarebbe stato offerto a Mahershala Ali.

Classe 1974, vincitore fra le altre cose di un Premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film Moonlight, Mahershala Ali vestirà anche i panni di Blade nel reboot Marvel, dunque non si farebbe certamente spaventare dai connotati action della serie basata sul titolo di Naughty Dog.

Chiaramente, se la notizia venisse confermata staremmo parlando di un cambiamento non da poco rispetto alla fisionomia di Joel che tutti i fan di The Last of Us conoscono da anni, e che potrebbe far discutere.

Per quanto concerne la trama, la serie HBO si baserà sugli eventi narrati nel primo gioco e vedrà dunque la giovane Ellie affidata a un contrabbandiere, Joel appunto, perché la scorti durante un pericoloso viaggio.

Lo scenario è infatti quello di un mondo post-apocalittico in cui la maggior parte delle persone è stata sterminata da un misterioso fungo che trasforma gli infetti in creature mostruose e aberranti, e che ha costretto i pochi sopravvissuti a rinchiudersi in città fortificate.