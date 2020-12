Wonder Woman 1984, nuovo trailer con Gal Gadot e Chris Pine per il CCXP 2020

Wonder Woman 1984, il nuovo film con Gal Gadot e Chris Pine, torna a mostrarsi con il final trailer della durata di un minuto, pubblicato in occasione del CCXP 2020.

Sappiamo che Wonder Woman 1984 approderà nei cinema e su HBO Max il 25 dicembre, e il video lo conferma nelle varie versioni internazionali, in attesa del filmato localizzato in italiano.

A differenza dei precedenti trailer, la clip cerca di utilizzare un tono più introspettivo e meno spettacolare, così da raccordarsi con le atmosfere natalizie.

Chissà se anche in termini di montaggio si punterà al collegamento con le feste?

Ambientato nel 1984, il nuovo episodio filmico di Wonder Woman vedrà Diana affrontare due nemici formidabili: la potente Cheetah e il miliardario Maxwell Lord, interpretati rispettivamente da Kristen Wiig e Pedro Pascal.