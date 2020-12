WWE Undefeated, la recensione: il wrestling mobile in un mix tra carte e picchiaduro

Lo show tuttavia deve andare avanti: lo sanno bene gli atleti sotto contratto con l'azienda di Vince McMahon, che stanno facendo del loro meglio pur in mancanza di pubblico nei palazzetti, e lo sa anche nWay , il team autore del recente Power Rangers: Battle for the Grid , che ha lanciato questo nuovo mobile game su iOS e Android .

La recensione di WWE Undefeated arriva in un momento senz'altro particolare per la WWE , che in quanto spettacolo dal vivo sta soffrendo davvero tanto a causa delle restrizioni legate all'attuale pandemia.

Gameplay

Disponibile su App Store e Google Play Store nel tradizionale formato freemium, WWE Undefeated è un curioso mix fra picchiaduro a incontri e card battler, il tutto proiettato nell'ambito del multiplayer online competitivo. Due giocatori si scontrano in tempo reale, dunque, muovendo i rispettivi personaggi e azionando le carte del proprio deck per cercare di avere la meglio e vincere il match.

Partendo da un roster che conta attualmente tredici lottatori, fra cui i vari Undertaker, The Rock, Finn Balor, AJ Styles, Roman Reigns e Bray Wyatt, con altri in arrivo, il nostro obiettivo sarà quello di partecipare a match in cui il controllo del lottatore avviene tramite swipe a destra e a sinistra, similmente ai picchiaduro gestuali in stile Marvel Contest of Champions, ma gli attacchi dipendono come detto dalle carte che vengono estratte dal mazzo e che figurano nella parte bassa dello schermo.

Ci sono quelle gialle, legate ad attacchi diretti come pugni e calci, o combinazioni degli stessi; e quelle rosse, che implicano invece l'esecuzione di una qualche manovra: dai suplex alle submission, dalle bodyslam ai DDT, passando per le trademark move. Infine ci sono le carte blu, che possono essere usate come counter istantanee, e un indicatore nella parte sinistra del display che si carica combattendo e permette di sferrare una mossa speciale diversa per ogni superstar.

Il risultato di questi intrecci è un'esperienza vivace, interessante, dotata di un substrato strategico non banale. Per avere la meglio sull'avversario bisogna infatti misurare bene le distanze e la tempistica degli attacchi, concatenare le manovre laddove possibile e fare in modo di azzerargli l'energia vitale per poter procedere in automatico al pin nelle due volte che servono per decretare la vittoria.