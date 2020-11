Wonder Woman 1984 ha una data di uscita ufficiale su HBO Max e nei cinema

Wonder Woman 1984 ha finalmente una data di uscita ufficiale, che immaginiamo non verrà ulteriormente rinviata: il film debutterà su HBO Max il 25 dicembre 2020 e qualche giorno prima, il 16 dicembre 2020, nei cinema dei paesi in cui il servizio non è disponibile.

Ai tempi dello spettacolare trailer di Wonder Woman 1984 al DC FanDome l'uscita della pellicola era fissata a ottobre, ma Warner Bros. ha dovuto per forza di cose spostarla. A questo punto, però, non ci sono molte altre opzioni.

"Ormai ci siamo. A un certo punto bisogna decidere di condividere l'amore e la gioia di cui disponi senza pensare a tutto il resto", ha dichiarato la regista Patty Jenkins.

"Amiamo il nostro film e amiamo i nostri fan, dunque speriamo sinceramente che questa pellicola possa darvi un po' di gioia e conforto nel periodo natalizio."

Ambientato negli anni '80, Wonder Woman 1984 vedrà il ritorno di Gal Godot nel ruolo di Diana, principessa amazzone che stavolta dovrà affrontare due particolari minacce: la selvaggia Cheetah e il milionario uomo d'affari Maxwell Lord.