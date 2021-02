GOG, nuovi sconti con i Saldi di San Valentino: anche Cyberpunk 2077 tra i giochi

GOG lancia una nuova iniziativa di sconti con i Saldi di San Valentino, proponendo prezzi ridotti per migliaia di giochi in catalogo tra cui anche delle novità assolute come Cyberpunk 2077 e vari altri titoli interessanti.

Con l'iniziativa "We Love Games", GOG ha dunque messo in sconto un'ampia serie di giochi, che potete trovare sul sito ufficiale dello Store suddivisi in varie categorie o portati direttamente in prima pagina, visto che la navigazione può essere lunga con la presenza di oltre 2500 giochi scontati.

Tra i titoli più interessanti segnaliamo la presenza di uno sconto anche per Cyberpunk 2077, che può essere acquistato al prezzo di 53,99 euro con uno sconto del 10%, il buon vecchio The Witcher 3 disponibile a 10 euro e la Dishonored Complete Collection a 21,04 euro.

Sono ovviamente presenti anche un sacco di giochi classici, come da tradizione GOG, tra i quali troviamo i Fallout 1 e 2 a 2,49 euro l'uno, il primo Diablo a 7 euro, la serie Monkey Island con i vari capitoli a poco più di 2 euro e tantissimi altri titoli.

Tra le novità più interessanti, si segnala anche la presenza di Disco Elysium a 21,99 euro con il 45% di sconto e Control: Ultimate Edition al prezzo di 23,99 euro con il 40% di sconto, comprensivo delle varie espansioni.