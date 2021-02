Xbox Series X|S: "grandi novità" sulla retrocompatibilità in arrivo?

Xbox Series X|S potrebbero ricevere degli interessanti aggiornamenti, forse che coinvolgono la retrocompatibilità, nel prossimo periodo con novità interessanti che sembrerebbero in arrivo la settimana prossima.

Questo è quanto stato riportato dal canale YouTube specializzato in analisi tecniche e confronti ElAnalistaDeBits, che sta acquisendo una certa popolarità soprattutto con l'arrivo della nuova generazione di console. Lo youtuber (o gli youtuber, nel caso siano un team) ha riferito che "il 17 febbraio, gli utenti Xbox potranno accedere a dei contenuti molto interessanti sul canale". sostenendo che si tratta di "grandi notizie" per Xbox Series X e Series S.

In base a quanto riferito, il canale YouTube avrebbe avuto accesso anticipatamente ad alcune informazioni o funzionalità tecniche in modo da poter iniziare in anticipo a lavorare ad alcuni approfondimenti, ma ha evidentemente firmato un NDA con scadenza al 17 febbraio alle ore 18:00, perché non può parlarne prima di tale data.

Secondo quanto riferito sarebbero cose importanti, giudicate "top", ma non è chiaro di cosa si possa trattare per il momento, con lo youtuber evidentemente intenzionato ad incrementare l'attesa per un suo prossimo contenuto in arrivo.

Considerando che ElAnalistaDeBits si occupa soprattutto di analisi tecniche, è possibile che si possa trattare di qualche nuova caratteristica o funzionalità di Xbox Series X|S sul fronte grafico o di performance, più che di nuovi contenuti. Secondo varie teorie, potrebbe essere qualcosa riguardante la retrocompatibilità migliorativa delle console Microsoft, con possibile riferimento alla possibilità di raddoppiare il frame-rate di alcuni giochi portandolo semi-automaticamente a 60 fps partendo da una base a 30 fps, ma al momento si tratta solo di supposizioni.