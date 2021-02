Nintendo Switch Concierge: nuovo servizio in collaborazione con Microsoft

Nintendo Switch Concierge è un nuovo servizio online annunciato dalla casa di Kyoto in queste ore, un sistema che mette in comunicazione diretta gli utenti con Nintendo e che si configura anche come una stretta collaborazione con Microsoft.

Si tratta, in pratica, di un sistema avanzato di assistenza ai clienti, al momento annunciato per il mercato nord americano e di cui non sappiamo ancora l'estensione, che consente agli utenti di entrare in contatto con portavoce di Nintendo attraverso dei meeting online utilizzando Microsoft Teams.

Al servizio si accede direttamente dal sito internet di Nintendo con una sezione apposita, che rimanda a diverse possibili problematiche da indagare e consente di fissare un appuntamento con un addetto all'assistenza Nintendo su diversi argomenti.

Fissato l'appuntamento, all'ora prevista si avvia una videochiamata attraverso Microsoft Teams tra l'utente e un portavoce Nintendo addetto all'assistenza, che in questo modo può fornire istruzioni più precise e personalizzate sugli eventuali problemi relativi a Nintendo Switch.

Il servizio è stato annunciato come dedicato a chi ha acquistato la console "di recente" anche se non ci sono ancora dettagli precisi su eventuali restrizioni di utilizzo, ma è indubbio che si tratta di un sistema alquanto avanzato di assistenza ai clienti, soprattutto per una compagnia come Nintendo che negli ultimi tempi si era dimostrata un po' fredda su questo aspetto, come ha dimostrato anche tutta la gestione del famoso problema del Joy-Con drift.

D'altra parte, potrebbe essere vista anche come un ritorno alle origini della Nintendo Power Line anni 80, ovvero il servizio telefonico di assistenza ai giocatori dell'epoca NES, anche se in questo nuovo caso si tratta di assistenza prettamente tecnica e non di aiuto nel completare i giochi. Da notare, comunque, come anche in questo caso si tratti di una collaborazione tra Nintendo e Microsoft sostanzialmente, dimostrando ancora una volta la vicinanza tra le due compagnie.