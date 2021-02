God of War: video confronto tra le versioni PS5 e PS4, la differenza è notevole

Nella giornata di ieri, 2 febbraio 2021, SIE Santa Monica Studio ha rilasciato una nuova patch next-gen per God of War, il suo gioco d'azione per PS4 (disponibile per gli utenti PS5 tramite PlayStation Plus Collection). La patch alza sia la risoluzione che il frame rate, ma qual è la reale differenza rispetto alle vecchie versioni? ElAnalistaDeBits ci propone ora un video confronto tra le versioni PS5, PS4 Pro e PS4 di God of War: potete vederlo in testa alla notizia.

Come è possibile vedere nel video confronto, il gioco su PS4 raggiunge un massimo di 30 FPS a 1080p. Su PS4 Pro sono invece disponibili due modalità: Risoluzione (4K e 30 FPS) o Framerate (1080p e un massimo di 60 FPS). Nella seconda modalità, però, di rado PS4 Pro è in grado di raggiungere i 60 FPS e viaggia tra i 40 e i 50 frame per secondo la maggior parte del tempo. Senza quest'ultima patch, la versione più recente di God of War era in grado di raggiunge i 60 FPS su PS5, ma si bloccava a 1080p.

Ora, invece, grazie alla patch next, God of War su PS5 è in grado di offrire un 4K checkboard con 60 FPS granitici senza fluttuazioni visibili ad occhio. La qualità dell'immagine è notevole e, per certo, si tratta del modo migliore per giocare all'ultima opera di SIE Santa Monica Studio.

Ovviamente cambiano anche i tempi di caricamento: partendo dal menù dei salvataggi, su PS5 servono 22 secondi, come potete vedere nel video confronto, mentre su PS4 Pro e PS4 base tra i 46 e i 49 secondi. In termini di texture, qualità delle ombre e sistema di illuminazione non vi sono particolari cambiamenti. La patch next-gen di God of War aveva lo scopo di massimizzare le prestazioni, senza particolari rivoluzioni.

In tema PS5, vi segnaliamo che la nuova console di Sony ha ufficialmente venduto cifre record, superando anche PS4.