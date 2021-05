Twitch, boom su Android e iOS con download e utenti in forte aumento per l'app

Twitch sta attraversando una fase di forte crescita anche su piattaforme mobile, con i download dell'app e gli utenti attivi che sono cresciuti in maniera notevole, dimostrando un trend di successo per la piattaforma di trasmissioni in streaming.

L'app di Twitch su mobile ha superato il traguardo dei 22 milioni di download nell'ultimo trimestre, conclusosi il 31 marzo 2021, con un incremento del 62% rispetto a quanto fatto segnare nel trimestre dell'anno precedente, quando aveva raggiunto i 13,6 milioni. Oltre ai download, sono in crescita gli utenti attivi attraverso le piattaforme Android e iOS.

Twitch su mobile fa registrare una forte crescita nell'ultimo trimestre

In base a quanto riferito da Amazon, per fine marzo 2021 si è registrata anche una crescita molto importante di utenti attivi mensili, con un +69% fatto registrare rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. Sembra che i paesi in cui la popolazione Twitch mobile stia aumentando maggiormente sono USA, Brasile e Messico, tutti con un notevole incremento di download e utenti attivi sull'app di Twitch.

Ovviamente, questa crescita ha a che fare con la situazione di pandemia globale, come abbiamo registrato in generale per quanto riguarda l'uso di app e videogiochi in generale, visto che con il distanziamento sociale sono ovviamente incrementati nell'uso i sistemi di comunicazione mediatica, tra i quali Twitch sta avendo un ruolo di sempre maggiore rilievo.

Nel frattempo, sulla piattaforma stiamo assistendo alla questione "meta hot tub", che sta generando polemiche ma anche fiumi di visualizzazioni, incrementando in definitiva il successo del sistema, nonostante gli amministratori abbiamo avvisato di stare monitorando attentamente il discusso trend.