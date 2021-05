Resident Evil Village: un giocatore italiano lo ha finito in circa 100 minuti

Quest'oggi molti giocatori potranno mettere le mani sulla propria copia di Resident Evil Village, il nuovo gioco horror di Capcom. Nel corso della giornata sempre più appassionati potranno iniziare il gioco e vedere le prime fasi, esplorando con calma l'oscuro mondo ideato dalla compagnia di Osaka. C'è però qualcuno che lo ha già finito e non in modo normale: un giocatore italiano, noto come Dot Dot su YouTube, lo ha completato in poco più di 100 minuti. Sì, una speedrun any% in piena regola, a poche ore dall'uscita.

La speedrun è stata completata a difficoltà minima, precisiamo, in circa 1 ora e 43 minuti circa. Nel caso nel quale non siate a vostro agio con la terminologia, dovete sapere che una "any%" è una speedrun nella quale l'unico obbiettivo è arrivare al finale e completare il gioco. Non è richiesto di completare alcun tipo di evento o sfida secondaria.

Resident Evil Village: speedrun any% già completata

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Resident Evil Village si dimostra un'eccellente evoluzione del capitolo precedente, in grado di amalgamare gli aspetti migliori di alcuni dei capitoli più vecchi e integrarli nella formula della prima persona: il risultato è un gioco che non perde mai di ritmo, molto del quale è deciso comunque da voi e dalla vostra propensione a esplorare, sia narrativamente sia in termini di gameplay."

"Ci abbiamo visto un pizzico dei primissimi Resident Evil nel level design e nella predisposizione dei puzzle, così come Resident Evil 4 l'ha fatta da padrone in altri contesti; questo comunque non porta il gioco a essere solo un pastone di idee riciclate, poiché mantiene comunque una precisa identità e gestisce i vostri stati d'animo in un modo che un'ipotetica terza persona non avrebbe veicolato alla stessa maniera."