AMD FidelityFX Super Resolution: periodo d'uscita per l'avversario di Nvidia DLSS?

AMD FidelityFX Super Resolution potrebbe essere in arrivo, con un periodo di uscita piuttosto vicino e fissato per giugno 2021, in base a quanto riferito dal canale YouTube Coreteks, in base a un non precisato leak di informazioni.

La questione, insomma, rientra nelle voci di corridoio e non va presa come informazione ufficiale, anche se è ormai da tempo che si attende il lancio della tecnologia grafica di AMD che dovrebbe rappresentare la risposta della compagnia al noto DLSS di Nvidia.

AMD FidelityFX Super Resolution è la risposta al noto DLSS di Nvidia, ma dovrebbe arrivare anche su console

La questione risulta particolarmente interessante perché l'architettura AMD anima anche gli hardware di PS5 e Xbox Series X|S, dunque l'implementazione del Super Resolution dovrebbe portare benefici anche ai giochi su console, all'interno dei vari strumenti del set FidelityFX.

In base a quanto riferito da Coreteks e riportato da VideocardZ, il sistema AMD FidelityFX Super Resolution sarebbe già nelle mani degli sviluppatori e non dovrebbe necessitare di un qualche tipo di addestramento particolare prima dell'utilizzo, essendo particolarmente semplice da implementare.

In base a quanto riferito, utilizza un sistema di super sampling basato su algoritmo in grado di effettuare un upscale della risoluzione sfruttando un overhead minimo, dunque risultano molto leggero e poco dispendioso in termini di risorse hardware, anzi facendo risparmiare notevolmente carichi di lavoro a GPU e CPU.

Viene implementato nelle prime fasi della pipeline nello sviluppo dei giochi e richiede minimi interventi da parte degli sviluppatori, agendo sostanzialmente in automatico attraverso intelligenza artificiale. Le altre informazioni parlano di uscita a giugno e della compatibilità anche con le GPU Nvidia, dunque sarà una soluzione "universale".

In base a quanto riferito, le performance sono buone anche se non ci sono ancora dei numeri concreti con cui poter fare dei paragoni rispetto ad Nvidia DLSS, che come abbiamo visto sta ottenendo buoni risultati in ambito PC da tempo.

Le ultime notizie su AMD FidelityFX Super Resolution risalgono a marzo scorso, quando si parlava appunto del fatto che la tecnologia era attesa nel 2021 su PC e a seguire su PS5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, il pacchetto completo AMD FidelityFX (ma ancora senza Super Resolution) è attivo sulle console Microsoft.