Nvidia DLSS per tutti, con il plugin per l'Unreal Engine 4

Nvidia DLSS sul marketplace dell'Unreal Engine 4

Con un messaggio su Twitter, Nvidia ha annunciato che da adesso la tecnologia DLSS delle GPU RTX è disponibile per tutti gli sviluppatori che utilizzano l'Unreal Engine 4. Basta scaricare un plugin per utilizzarla. Leggiamo:

"Gli sviluppatori che utilizzano Unreal Engine 4 possono accedere a DLSS tramite un plugin per la versione 4.26 di UE4. Gli sviluppatori possono godere di un grande scaling con tutte le risoluzioni su tutte le GPU GeForce RTX, inclusa la nuova modalità ultra performance per il gaming in 8K. Scaricatelo oggi nel marketplace dell'Unreal Engine."

Se siete sviluppatori e siete interessati al plugin, lo potete trovare qui. Per tutti gli altri si tratta comunque di un'ottima notizia, perché la concessione di Nvidia permetterà di vedere applicata questa eccellente tecnologia a molti più giochi.