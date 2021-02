The Medium, patch 1.1 disponibile: risolve molti problemi di performance

Bloober Team ha pubblicato la patch 1.1 di The Medium, il suo recente horror psicologico, che risolve molti problemi di performance, in particolare della versione PC, la più piagata in tal senso. La nota di rilascio parla di "ottimizzazioni delle performance in tutto il gioco", quindi installandola si dovrebbe percepire un miglioramento generalizzato dell'esperienza, soprattutto sui sistemi high-end.

Tra le altre novità introdotte dalla patch: la risoluzione di diversi bug in vari punti del gioco, compresi alcuni che mandavano in crash il sistema; il miglioramento della gestione della telecamera; sistemati alcuni glitch del sistema di illuminazione; migliorate alcune interazioni, ora più precise; ottimizzato il RayTracing in tutto il gioco; sistemati alcuni bug del sonoro.

Il consiglio, quindi, è quello di scaricare e installare senza indugi la patch 1.1, così da avere un The Medium migliore. Per il resto vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PC e Xbox Series X/S. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di The Medium, scritta dall'intrepida Alessandra Borgonovo.