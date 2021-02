Google Stadia: Judgment, FIFA 21, Shantae e altri giochi in uscita a breve

Google Stadia ha annunciato l'uscita di nove nuovi giochi, fra cui Judgment, FIFA 21 e due differenti episodi della serie action platform Shantae, sviluppati da WayForward Technologies.

Nello specifico, la Ultimate Edition di Shantae: Half-Genie Hero e Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut saranno disponibili a partire dal 23 febbraio: come detto, si tratta in entrambi i casi di divertenti action platform dalla grafica cartoonesca e coloratissima.

Il mese prossimo sarà la volta di It Came from Space and ate our Brains (2 marzo), il blockbuster calcistico FIFA 21 (17 marzo), parecchio atteso dagli utenti Stadia, e Kaze and the Wild Masks (26 marzo).

Il 23 aprile toccherà invece a Judgment, lo spin-off della serie Yakuza che ci metterà nei panni di un ex avvocato diventato investigatore privato, alle prese con una serie di omicidi nel quartiere fittizio di Kamurocho, a Tokyo.

Più avanti arriveranno infine Killer Queen Black, Street Power Football e Hellpoint, l'action RPG in stile horror sci-fi sviluppato da Cradle Games.

Insomma, la chiusura dei team interni di Google Stadia ha senz'altro dato una bella botta alla piattaforma streaming, che tuttavia continuerà a lavorare sul normale catalogo nei prossimi mesi.