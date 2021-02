Ghosts 'n Goblins Resurrection: il terzo videodiario ci parla della difficoltà

Capcom ha pubblicato un nuovo videodiario di sviluppo di Ghosts 'n Goblins Resurrection per Nintendo Switch, il terzo, in cui si parla di difficoltà. Come mai dedicare un video a un simile argomento? Per la serie Ghosts 'n Goblins ha in realtà molto senso farlo, perché è diventata famosa anche per l'altissimo livello di sfida offerto, in particolare (ma non solo) dai coin op e dal capitolo per Super Nintendo.

A parlare nel filmato è il producer Peter Fabiano, che ha esordito raccontando la sua esperienza con la serie e di quanto si sentisse gratificato nel fare progressi, nonostante le difficoltà. Ghosts 'n Goblins Resurrection tenterà di replicare quella sensazione, anche se offrirà tre livelli di sfida, per essere giocabile un po' da tutti. In questo modo si garantirà l'accessibilità, ma anche l'approccio più classico, che non può mancare in un prodotto del genere, visto il suo target potenziale.

Volendo ci sarà anche una modalità ultra facile, per quelli che proprio non ce la fanno. Fabiano ha detto che non è consigliata, perché non rende lo spirito della serie, ma in caso di problemi, perché no?

Per il resto vi ricordiamo che Ghosts 'n Goblins Resurrection uscirà il 25 febbraio 2021 in esclusiva su Nintendo Switch (anche se pare che in futuro sia previsto anche su altre piattaforme, pur non ancora annunciate).