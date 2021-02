Xbox Series X|S: Microsoft discuterà di IA e videogiochi in una conferenza specifica

Microsoft ha in programma una conferenza specificamente dedicata agli addetti ai lavori su intelligenza artificiale e videogiochi, con l'evento che si chiama chiaramente AI and "Gaming Research Summit", fissato per il 23 e 24 febbraio 2021.

Sebbene si tratti di un argomento specifico e dedicato soprattutto a chi lavora allo sviluppo di videogiochi, il fatto che si tratti dichiaratamente dell'applicazione delle ricerche scientifiche in ambito di intelligenza artificiale allo sviluppo dei videogiochi le rende molto interessante anche per gli utenti.

Non vengono menzionate cose più precise come piattaforme o eventuali giochi presenti, ma è chiaro che le ricadute di queste ricerche si faranno sentire anche in ambito Xbox Series X e Series S. Tra gli argomenti previsti nel summit, ci sono in particolare quattro tempi principali: