Cyberpunk 2077: vendite disastrose su console?

Cyberpunk 2077: le vendite su console

Cyberpunk 2077 potrebbe aver fatto vendite disastrose su console, o quantomeno molto sottotono e non in linea con le aspettative iniziali di CD Projekt. A dircelo è la classifica software di NPD di gennaio 2021, dove non appare nella top 10.

Per trovarlo bisogna scendere fino alla diciottesima posizione, ben sotto a titoli molto meno pubblicizzati come Immortals: Fenyx Rising o molto vecchi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild. C'è da notare anche che le hit del periodo, come Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla e Marvel's Spider-Man Miles Morales hanno tutte tenuto botta, ma non Cyberpunk 2077. Considerando che a dicembre aveva esordito in seconda posizione, nonostante le polemiche per il lancio, le prospettive non sono davvero buone per la longevità commerciale del titolo, almeno su console.

Call of Duty: Black Ops: Cold War Assassin's Creed: Valhalla Marvel's Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Ring Fit Adventure Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate NBA 2K21 Super Mario 3D All-Stars FIFA 21 Immortals: Fenyx Rising Mortal Kombat 11 Just Dance 2021 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Minecraft: PlayStation 4 Edition Cyberpunk 2077 Super Mario Party UFC 4

Da notare che CD Projekt Red non ha condiviso i dati delle vendite digitali con NPD, quindi la posizione in classifica riflette solo le vendite nei negozi delle versioni console. Se vogliamo in questo modo il dato è ancora più interessante, dato che le vendite su Steam, GOG e gli altri store digitali PC non ci avrebbero permesso di capire il reale andamento del gioco su PS4 e Xbox One.