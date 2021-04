Xbox Series X|S: AMD FidelityFX attivo da ora sulle console Microsoft

Xbox Series X e Series S potranno sfruttare da ora la tecnologia AMD FidelityFX, annunciata come attiva adesso sulle console Microsoft nel corso dell'evento Gamestack Live che si è tenuto nelle ore scorse e dal quale sono emerse alcune interessanti novità sul fronte dello sviluppo.

In particolare, tra le maggiori introduzioni emerse durante il livestream c'è l'attivazione della tecnologia FidelityFX, che abbiamo già visto presente sulle nuove GPU per PC da parte di AMD e in grado di portare una serie di soluzioni tecnologiche atte a migliorare la resa grafica dei giochi con minore sforzo anche da parte degli sviluppatori.

I nuovi strumenti FidelityFX prevedono una serie di miglioramenti che possono essere utilizzati dalle software house al lavoro su Xbox Series X|S, in particolare i seguenti tool: