Apple TV 4K: presentato il nuovo dispositivo con processore A12 Bionic

Apple TV 4K è stata presentata nella sua nuova versione al keynote primaverile di Apple che si è tenuto nelle ore scorse: si tratta di una versione rinnovata del dispositivo video da parte della casa di Cupertino, dotato di processore A12 Bionic e varie altre evoluzioni.

La forma è praticamente la stessa, ma all'interno della nuova Apple TV 4K troviamo un SoC A12 Bionic derivato direttamente dai dispositivi iOS e in particolare iPhone XS, in grado di fornire ovviamente tutta la potenza necessaria per le funzioni di Apple TV e anche oltre, con un occhio di riguardo anche al gaming con Apple Arcade.



Apple TV 4K a ridotto impatto ambientale



Con il nuovo processore, è facilmente ottenibile la riproduzione di contenuti in 4K HDR con supporto Dolby Vision e frame-rate elevati. Nella confezione si trova anche un telecomando Siri Remote rinnovato in alluminio e con nuovo clickpad a cinque direzioni, oltre a un tasto dedicato all'attivazione di Siri e ai suoi comandi vocali.

Particolarmente interessante è anche la possibilità di effettuare una calibrazione del colore utilizzando iPhone: connettendo il telefono ad Apple TV, è possibile avviare il sistema di calibrazione che sfrutta i sensori di luce ambientale di iPhone per regolare la resa cromatica del dispositivo.



Apple TV 4K, il nuovo telecomando Siri Remote



Dal punto di vista dei contenuti, Apple ha annunciato nuove collaborazioni in corso con Fox Sports, NBCUniversal, Paramount+, Red Bull TV e Canal+ per fornire ulteriori possibilità di visione agli utenti, anche se ovviamente su questo aspetto ci si riferisce all'utenza in nord America, per il momento.



Apple TV 4K si presenta molto simile ai modelli precedenti



Apple TV 4K potrà essere acquistata a partire dal 30 aprile, con disponibilità dalla metà di maggio 2021. I prezzi previsti sono €199 per il modello da 32GB e €219 per il modello da 64GB, altrimenti è disponibile anche il solo Siri Remote a 65 euro.