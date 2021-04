iPad Pro con Apple M1, presentati i nuovi modelli: specifiche tecniche e prezzi

iPad Pro è stato tra i protagonisti del keynote primaverile di Apple tenutosi nelle ore scorse, dove il tablet si è presentato in una nuova versione dotata di chip M1 e altre caratteristiche evolute, che vediamo nelle specifiche tecniche e i prezzi annunciati.

I nuovi iPad Pro si presentano principalmente in due formati: uno con schermo da 12,9 pollici e uno, meno costoso ma con alcune caratteristiche in meno, con schermo da 11 pollici. Il modello maggiore si basa su un display True Tone Liquid Retina XDR simile a quello del Pro Display XDR, costruito su tecnologia mini-LED, cosa che rappresenta una decisa evoluzione rispetto al passato. Risoluzione 2732x2048 con 5,6 milioni di pixel e ampia gamma cromatica P3. Impressionante la luminosità, che raggiunge il picco di 1600 nit, consentendo dunque la fruizione piena dell'HDR.



iPad Pro con chip M1 si presenta in due modelli: uno da 11 e uno da 12,9 pollici



Il System on Chip M1 contiene una CPU octa-core con Neural Engine a 16 core, che promette un incremento di prestazioni del 50% rispetto all'A12 Bionic sulla CPU e del 40% sulla GPU. Per quanto riguarda la memoria, i modelli previsti hanno archivio da 128MB, 256MB, 512MB, 1TB e 2TB, con RAM da 8 GB sui primi tre modelli e da 16GB sugli ultimi due.

I nuovi iPad Pro hanno una porta Thunderbolt e USB 4, con connettività 5G. La fotocamera anteriore ha un nuovo sensore da 12MP e ottica grandangolare, la fotocamera posteriore ottiene un doppio obiettivo e scanner LiDAR.



iPad Pro ha un nuovo display Liquid Retina XDR nel modello superiore



Le specifiche tecniche dei nuovi iPad Pro con M1 sono le seguenti:

Display: Liquid Retina XDR (modello da 12,9 pollici), Liquid Retina (modello da 11 pollici) risoluzione 2732×2048; 5,6 milioni di pixel, ampia gamma cromatica P3, Tecnologia True Tone, contrasto 1.000.000:1, luminosità di picco 1600 nit (modello 12,9)

SoC: Apple M1; CPU 8-core, GPU 8-core, Neural Engine 16-core

Memoria: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

RAM: 8GB (modelli da 128GB, 256GB, 512GB), 16GB (modelli da 1TB, 2TB)

Fotocamera posteriore: grandangolo (12MP, f/1.8), ultra grandangolare (10MP, f/2.4, angolo di campo 125°), obiettivo a 5 elementi Scanner Lidar, video 4k/60 fps

Fotocamera anteriore: True Depth, ultra grandangolare 12MP, angolo di campo 122°, apertura f/2.4, video 1080p

Audio: 4 speaker, 5 microfoni

Connettività: WiFi 6, dual band, Bluetooth 5.0, 5G (modelli cellular)

Sensori: FaceID, Giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale

Dimensioni e peso modello 12,9 pollici: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm; 682 grammi (WiFi) e 684 grammi (Wi-Fi+Cellular)

Dimensioni e peso modello 11 pollici: 247,6 x 178,5 x 5,9; 466 grammi (WiFi) e 468 grammi (Wi-Fi+Cellular)