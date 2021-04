Apple, presentati i nuovi iMac M1 con Apple Silicon, caratteristiche e prezzi

I nuovi Apple iMac M1 sono molto sottili

Nuovi iMac con chip proprietario M1 sono stati presentati oggi da Apple nel corso del keynote di primavera della compagnia di Cupertino, modelli completamente rinnovati con l'uso di Apple Silicon e chassis inediti in varie colorazioni.

I nuovi iMac M1 colorati hanno un display da 24 pollici in una scocca sottilissima, con tutto l'hardware contenuto nello spazio impressionante di 11,5mm di spessore, praticamente di dimensioni pari a semplici monitor (o anche meno, rispetto a molti modelli). Il display ha risoluzione 4,5K (4.480 x 2.520 pixel) True Tone e una notevole luminosità di 500 nit, con copertura antiriflesso pur essendo lucido.

CPU e GPU sono integrate nel SoC proprietario Apple Silicon M1, cosa che consente di contenere il tutto in uno spazio ridotto e con un maggiore risparmio in termini di energia e calore prodotto, come visto anche per i MacBook Pro, ma è comunque presente un sistema di dissipazione attiva a due ventole.



iMac M1 sono caratterizzati da diversi colori a tinta unita



Sul retro di iMac sono disponibili varie porte: fino a quattro USB-C, due delle quali Thunderbolt, oltre a una ethernet sull'alimentatore esterno. Una caratteristica che spicca particolarmente è la colorazione a tinta unita dei nuovi computer, disponibili in verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento.

Particolare attenzione è stata riservata all'audio: i nuovi iMac sfruttano sei speaker con subwoofer e tweeter che supportano spatial audio e Dolby Atmos. Presenti anche tre microfoni con cancellazione attiva del rumore di fondo, particolarmente sensibili. Sulla parte frontale è presente una webcam integrata FaceTime HD a 1080p con sensore più grande, in grado di fornire una qualità video superiore al passato anche con scarsa illuminazione.



I nuovi iMac M1 propongono numerose evoluzioni rispetto ai modelli precedenti



Magic Keyboard con nuovo layout e wireless e Magic Mouse sono disponibili nei vari colori coordinati con quello dell'iMac. Vediamo dunque i prezzi di iMac in Italia: