MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini con Apple Silicon, caratteristiche e prezzo

I nuovi MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini con Apple Silicon sono stati presentati oggi, nel corso dell'evento trasmesso in streaming alle 19.00, ora italiana, che potete rivedere qui di seguito.

MacBook Air, equipaggiato con SoC Apple M1 da 5 nanometri e sistema operativo macOS Big Sur, vanta un processore fino a tre volte e mezza più veloce rispetto al precedente modello, GPU fino a cinque volte più veloce e SSD fino a due volte più veloce.

Oltre a tutta una serie di tecnologie all'avanguardia, come un ISP integrato che migliora la qualità delle immagini acquisite, il nuovo MacBook Air vanta un'autonomia che arriva a 18 ore ed è completamente fanless.

Due i modelli disponibili dal 17/18 novembre: con storage da 256 GB con GPU 7-core e 8 GB di RAM al prezzo di 1.159 euro o con storage da 512 G, GPU 8-core e 8 GB di RAM a 1.429 euro. Colorazioni grigio siderale, oro o argento.

MacBook Pro, con schermo da 13 pollici, è equipaggiato anch'esso con Apple M1 ma in una versione potenziata, non a caso la dissipazione del dispositivo è attiva ma l'autonomia non ne risente, anzi: si parla di un massimo di 20 ore nella riproduzione video.

In questo caso le performance sono otto volte superiori al precedente modello, grafica cinque volte più veloce, prestazioni tre volte superiori al miglior laptop Windows nella stessa fascia di prezzo. Possibile addirittura la riproduzione di video a 8K ProRes.

Anche per il MacBook Pro sono due i modelli disponibili dal 17/18 novembre: con storage da 256 GB, GPU 8-core e 8 GB di RAM a 1.479 euro, con storage da 512 GB, GPU 8-core e 8 GB di RAM a 1.709 euro. Colorazioni grigio siderale o argento.

Infine il Mac Mini, dotato di SoC Apple M1 e sistema di dissipazione attivo. Performance tre volte superiori rispetto al precedente modello lato CPU, fino a sei volte lato GPU e quindici volte per quanto concerne le operazioni in machine learning.

Sempre due i modelli disponibili dal 17/18 novembre: con storage da 256 GB, GPU 8-core e 8 GB di RAM a 819 euro oppure con storage da 512 GB, GPU 8-core e 8 GB di RAM a 1.049 euro. Un'unica colorazione, argento.