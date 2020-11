Yakuza: Like a Dragon disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Yakuza: Like a Dragon è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X, con l'edizione PS5 in arrivo il 2 marzo. SEGA ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio per il gioco, naturalmente.

Come scritto nella nostra recensione di Yakuza: Like a Dragon, il nuovo episodio della celebre serie si pone come una vera e propria rivoluzione sul fronte del gameplay, abbandonando le tradizionali meccaniche action in favore di un sistema di combattimento a turni.

SEGA ha lanciato oggi Yakuza: Like a Dragon per Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 4, Steam e Windows 10. Per i possessori del gioco su Xbox One è disponibile la feature Smart Delivery per Xbox Series X | S. Le tre versioni del gioco sono attualmente disponibili, inclusa la Day Ichi (Day One) Edition, la Hero Edition e la Legendary Hero Edition.

Un gioco di ruolo come nessun altro, Yakuza: Like a Dragon è l'ultimo capitolo dell'amata serie e presenta una diverse novità, tra cui un sistema di party RPG dinamico, la nuova location Yokohama in Giappone e la traccia vocale inglese (opzionale) con i talenti: George Takei, Kaiji Tang, Elizabeth Maxwell, Andrew Morgado e altri.

In Yakuza: Like a Dragon, i giocatori assumono il ruolo di Ichiban Kasuga (interpretato da Kaiji Tang), un membro della yakuza a caccia di verità, dopo essere stato misteriosamente tradito dal suo clan, dopo aver scontato volontariamente 18 anni di reclusione per un crimine che non ha commesso, per proteggere il suo patriarca e figura paterna, Masumi Arakawa (interpretato da George Takei).

Lungo la strada, Ichiban incontra un cast di eccentrici personaggi tra cui il poliziotto canaglia Adachi (interpretato da Andrew Morgado), l'ex infermiera Nanba (interpretata da Greg Chun) e Saeko (interpretata da Elizabeth Maxwell), una hostess in missione. Insieme, Ichiban e il suo equipaggio devono unirsi per diventare gli eroi che non avrebbero mai immaginato di essere.

Nei panni di Ichiban, i giocatori si faranno strada nella città di Yokohama con un nuovissimo sistema di combattimento RPG a turni davvero sorprendente. Potranno vivere vari mini-giochi in giro per la città, tra cui gare di kart, sale giochi e karaoke. Per completare l'esperienza sensoriale, Shonan No Kaze e Yasutaka Nakata si sono uniti per creare "Ichibanka", la sigla di Yakuza: Like a Dragon.