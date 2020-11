Pokémon GO, il cosplay di Alodia Gosiengfiao è davvero notevole

Alodia Gosiengfiao ha realizzato un carinissimo cosplay ispirato a Pokémon GO, in questo caso anche per presentare le nuove borse prodotte da Longchamp su licenza The Pokémon Company.

Sebbene non se ne parli più moltissimo, il titolo di Niantic per iOS e Android continua a macinare numeri mostruosi: Pokémon GO ha incassato 1 miliardo di dollari nel 2020, il suo anno migliore.

Alodia sembra aver interpretato al meglio l'anima del Team Rocket, con un cosplay piuttosto preciso e fedele, ma anche sbarazzino e colorato, che i tantissimi fan di Pokémon sembrano aver apprezzato parecchio.