Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è piaciuto a Famitsu, secondo i voti della rivista

Hyrule Warriors: Age of Calamity brilla più degli altri nei voti del nuovo numero di Famitsu, la storica rivista cartacea nipponica di cui riportiamo, come da tradizione, le valutazioni anche per questa settimana.

Il nuovo action game in stile musou si porta a casa un notevole 36/40 derivato da ben quattro "9" assegnati da altrettanti redattori, segno evidente che questo genere di giochi continua a piacere molto nel proprio paese d'origine.

Per il resto, si segnala anche l'ottimo voto a Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! per Nintendo Switch, di cui non abbiamo notizie per quanto riguarda l'uscita occidentale, mentre tra i giochi occidentali troviamo GreedFall, arrivato ora in Giappone, con un dignitoso 29/40.

In attesa della nostra recensione, vi rimandiamo intanto al provato di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità e riportiamo qui sotto i voti di Famitsu: