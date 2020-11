Hyrule Warriors: L'era della calamità, provato

Nelle ultime settimane abbiamo speso fiumi di parole nel tentativo di inquadrare Hyrule Warriors: L'era della calamità , il titolo su cui Nintendo punterà il prossimo Natale col forte richiamo del franchise The Legend of Zelda e, in particolare, dello straordinario Breath of the Wild. Il musou sviluppato in tandem con Omega Force e Koei Tecmo è un prequel, ma a chi si rivolge veramente? Ai fan di Zelda e/o Breath of the Wild ? Ai fan dei giochi d'azione? A quelli presi nel mezzo? E quanto può aver avuto senso adottare la formula dei musou, controverso genere che in Italia non ha mai spiccato per gradimento e che ancora oggi è vittima di preconcetti e discriminazioni a causa della sua innata accessibilità? Quello di Nintendo è un esperimento interessante, ma non privo di rischi, che ha sollevato moltissimi dubbi cui tenteremo di dare una risposta fra qualche giorno nella nostra recensione. Per adesso possiamo solo raccontarvi le nostre prime ore di gioco e invitarvi a testare la demo disponibile sullo Shop che consente di giocare l'intero Capitolo 1 e importare eventualmente il salvataggio nella versione completa.

Gli altri due campioni

Per adesso non possiamo dirvi tutto quello che vorremmo sui contenuti del titolo Nintendo: molte informazioni sono ancora sotto embargo e possiamo spingerci fino ai contenuti compresi nel Capitolo 2, ma non oltre. Possiamo però anticiparvi che riunirete i campioni proprio nelle missioni che si sbloccano alla fine della demo, e infatti abbiamo potuto finalmente giocare anche nei panni di Mipha e Revali, i due eroi leggendari che finora Nintendo non aveva mai mostrato veramente in azione, se non brevemente nei trailer. Questo significa che già nel Capitolo 2 vi ritroverete a scegliere tra sette personaggi giocabili: alcune missioni, infatti, vi obbligheranno a usare determinati personaggi, ma più spesso potrete scegliere voi chi controllare o chi portare insieme a uno o più eroi obbligatori. L'approfondimento del Nintendo Treehouse ci aveva già mostrato in azione Urbosa, ma vale la pena ricapitolare le abilità di tutti i campioni.

La matriarca Gerudo combatte impugnando una sciabola e dispone di un indicatore aggiuntivo, sotto quello dell'attacco speciale, che si carica manualmente oppure premendo il tasto dorsale al momento opportuno dopo aver concluso una combo. Urbosa può quindi incanalare il potere dell'elettricità nei suoi attacchi, infliggendo più danni e cambiando la portata delle combo. È un'eroina discretamente veloce e molto potente, dotata di uno scudo che le permette di contrattaccare istantaneamente i colpi parati all'ultimo secondo. In un altro trailer abbiamo visto in azione anche Daruk, che può proteggersi con l'invulnerabile campo di forza chiamato Egida. Oltre a questo, Daruk ha una capacità speciale: i suoi attacchi potenti sollevano mucchi di magma che potete far scoppiare in un secondo momento premendo il tasto dorsale. In questo modo, Daruk può controllare i nemici, usando il magma come una trappola esplosiva che tiene lontani gli avversari minori mentre si concentra sul miniboss di turno.

Veniamo quindi agli altri due campioni, che abbiamo giocato in anteprima per voi. Revali - che ha un atteggiamento particolarmente ostile nei confronti di Link, tanto che dovremo sconfiggerlo per poterlo reclutare - combatte con l'arco, naturalmente, e possiede due stili di combattimento: uno a terra e uno in volo. Quello a terra consente combo molto corte a distanza ravvicinata; premendo il tasto dorsale, però, Revali spicca il volo e può attaccare dall'alto con combo molto più lunghe e a distanza. Grazie alla sua capacità di volare, Revali sembrerebbe essere l'unico eroe in grado di usare le rune Sheikah anche in aria. Mipha invece impugna una lancia: è un'eroina agile e veloce con una portata medio/corta. I suoi attacchi potenti, da soli o in combo, generano dei mulinelli sul terreno di scontro: premendo il tasto dorsale, Mipha scompare e ricompare attaccando dal mulinello, dopodiché è possibile prolungare la combo a mezz'aria e scendere in picchiata sui nemici. Mipha è particolarmente utile anche per un altro motivo: il suo attacco speciale rigenera cuori a lei e agli alleati circostanti.