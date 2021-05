Conan Exiles su Xbox Game Pass in arrivo "presto"

Conan Exiles a quanto pare fa parte di una delle prossime mandate di giochi in arrivo su Xbox Game Pass, visto che a svelare la sua introduzione nel catalogo ci ha pensato direttamente l'account Twitter ufficiale del gioco, con una mossa piuttosto inedita ma comunque molto apprezzata.

Non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita del titolo nel catalogo Xbox Game Pass, ma considerando la comunicazione da parte di Funcom nelle ore scorse, è probabile che Conan Exiles faccia parte della prossima mandata di titoli aggiunti, probabilmente all'interno del mese di maggio 2021.



Per chi non lo conoscesse, si tratta di un interessante action survival con elementi RPG ambientato nell'universo creato da Robert Ervin Howard con Conan il Barbaro. Il gioco si pone all'interno di un ampio mondo esplorabile e pieno di minacce, con la necessità di sopravvivere a queste e portare avanti diverse quest nel mondo leggendario di Conan.

In attesa di ulteriori informazioni, possiamo dunque mettere Conan Exiles fra i titoli in arrivo a maggio in attesa di informazioni più precise sulle prossime mandate del mese per Xbox Game Pass. Su questo fronte, ricordiamo che FIFA 21 è stato aggiunto ieri insieme a Steep e Outlast 2, all'interno dei giochi gratis della prima mandata annunciati da Microsoft questa settimana.