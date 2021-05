FIFA 21 gratis su Xbox Game Pass Ultimate da oggi, con Steep e Outlast 2

FIFA 21 è stato aggiunto oggi al catalogo di titoli giocabili gratuitamente dagli abbonati a EA Play e di conseguenza anche a Xbox Game Pass Ultimate, come da programma, insieme anche a Steep e Outlast 2.

Siamo dunque alle prime aggiunte della prima mandata di maggio 2021 per quanto riguarda i titoli gratuiti per gli abbonati a Xbox Game Pass, in attesa degli altri arrivi previsti per questa prima metà del mese. In precedenza, due giorni fa è stato lanciato Dragon Quest Builders 2, per la prima volta disponibile su console Xbox e PC e direttamente inserito all'interno del catalogo del servizio su abbonamento.

FIFA 21 può essere scaricato gratis da oggi dagli utenti Game Pass Ultimate e EA Play

FIFA 21 rappresenta un'introduzione di grande importanza, ovviamente: il titolo calcistico di EA rappresenta uno dei giochi più venduti e diffusi nel mondo, in particolare in Europa, dunque la sua presenza nel catalogo scaricabile liberamente dagli abbonati a EA Play e Game Pass è un notevole plus per i servizi in questione.

Con il lancio su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play viene inoltre messo a disposizione un nuovo EA Play Volta Squad Boost e un FUT Season XP Boost di benvenuto. Per quanto riguarda gli altri titoli disponibili da oggi in catalogo, si tratta di altre due esperienze di gioco decisamente interessanti e profondamente diverse l'una dall'altra.

Steep è un gioco di sport invernali estremi: sviluppato da Ubisoft, il gioco ci consente di esplorare ampie ambientazioni montane innevate a bordo di snowboard o sci, scendendo a valle dai picchi di varie montagne, scegliendo liberamente la strada da percorrere in una folle corsa.

Infine, Outlast 2 è uno spaventoso survival horror in prima persona che ci vede esplorare un misterioso villaggio appartenente a una comunità cultista intenta a pratica decisamente inquietanti. Tutti e tre i giochi dovrebbe essere stati messi a disposizione nelle ore scorse per gli abbonati.