Lost Judgment: svelato in anticipo il seguito del gioco Sega dal PlayStation Store?

Lost Judgment sembra essere il seguito di Judgment, l'action game di Sega da parte del team responsabile di Yakuza: pare che il titolo sia comparso prima del tempo anticipando la presentazione ufficiale prevista per domani, trapelato per sbaglio sul PlayStation Store giapponese.

Tutto quello che è emerso, per il momento, è uno screenshot riportato in un tweet che è stato però prontamente cancellato, scattato da un utente che si è ritrovato con l'immagine del gioco piazzata a sorpresa tra le novità del PlayStation Store. Evidentemente, il titolo Sega è trapelato in qualche modo prima del tempo online, a distanza di poche ore dalla presentazione prevista.

Judgment è da poco arrivato su PS5, Xbox Series X|S e Stadia e potrebbe essere in arrivo un seguito

Già da tempo è infatti partito un conto alla rovescia sul sito di SEGA, che punta a domani, 7 maggio 2021, alle ore 16:00 italiane. Nei giorni scorsi abbiamo inoltre assistito a vari indizi che sembravano puntare a un presunto Judgment 2, come un breve teaser trailer in attesa del reveal ufficiale e anche brevi filmati di gameplay in preparazione all'annuncio.

Come spesso accade con i countdown, la sorpresa potrebbe essere stata rovinata proprio a poche ore dal termine del conto alla rovescia, in questo caso non da una rivista cartacea ma proprio dal PlayStation Store direttamente.

In ogni caso, le prove sono state cancellate e non resta che attendere la presentazione ufficiale prevista per domani: quello che sappiamo, al momento, è che il titolo dovrebbe essere Lost Judgment, almeno in Giappone, e dovrebbe dunque trattarsi di un seguito di Judgment, il gioco action investigativo costruito sul motore e la struttura generale della serie Yakuza dal medesimo team, recentemente approdato anche su PS5 e Xbox Series X|S.