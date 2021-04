Judgment 2: SEGA sta annunciando il nuovo gioco attraverso brevi filmati di gameplay

SEGA ha deciso di annunciare il nuovo gioco della serie Judgment, per il momento conosciuto come Judgment 2 attraverso brevi filmati di gameplay distribuiti attraverso i social. Il compito dei fan sarà quindi quello, da bravi detective, di ricostruire gli indizi per capire in anticipo qualcosa di più del gioco.

Oltre ai combattimenti sono presenti altri informazioni, come per esempio il fatto che si tratta del settimo giorno del giudizio e di una scena censurata per chissà quale motivo. Tutto quello che si può notare è che il comparto tecnico sembra già di ottimo livello, così come il dinamismo degli scontri.

Il protagonista di Judgment Takayuki Yagami.

A chi non lo sapesse possiamo dire che Judgment è una sorta di spin-off della serie di Yakuza, ambientato nel quartiere di Kamurocho e con protagonista Takayuki Yagami, un ex avvocato che diviene un investigatore privato dopo aver fatto assolvere per errore un presunto assassino poi recidivo. Questa è la nostra recensione di Judgment.