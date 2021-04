Apex Legends, il trailer di Valkyrie la nuova leggenda volante in arrivo con Origini

Respawn Entertainment e EA hanno presentato ufficialmente Valkyrie. Attraverso un trailer scopriamo tutte le abilità e le opzioni che avremo a disposizione con la nuova leggenda di Apex Legends in arrivo con Origini.

Il 4 maggio arriverà su PC e console Apex Legends: Origini, che introdurrà la nuova Leggenda Valkyrie. Determinata a costruire un proprio percorso Valkyrie, con il suo ventaglio di abilità uniche, è pronta a scrivere la storia e a fare in modo che chiunque ricordi il suo nome negli Apex Games. Dai un'occhiata alle abilità del nuovo jetpack in grado di far volare la Leggenda, mentre la lotta evolve verso nuovi livelli.

Le abilità di Valkyrie in Origini, dalla "Passiva" alla "Ultimate", sono le seguenti:

Passiva: Vtol Jets - Usa il jetpack di Valkyrie per riposizionare o raggiungere luoghi sopraelevati quando sei alla ricerca dei nemici. Il carburante del jet sarà limitato, ma si ricaricherà nel corso del tempo

Tattica: Missile Swarm - Spara uno sciame di mini-razzi che danneggiano e disorientano il nemico

Ultimate: Skyward Dive - Prendi il volo per riposizionare lunghe distanze sulla mappa con la possibilità che i compagni di squadra si uniscano

Apex Legends: Origini presenterà anche una nuova modalità 3v3 di cambio permanente del videogioco - Arene, il mortale e potente Arco Bocek, un aggiornamento della mappa di Olympus, un nuovo Pass Battaglia e altro ancora quando verrà lanciato il 4 maggio su PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.