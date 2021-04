Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick ha accettato di dimezzare il suo stipendio

Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, ha accettato di dimezzare il suo stipendio, in seguito alle critiche ricevute da diversi azionisti, ma solo dopo aver firmato un accordo che lo vedrà ancora a capo del gruppo almeno fino al 31 marzo 2023.

La riduzione dello stipendio di Kotick è stata di 875.000 dollari. Il CEO ha anche accettato di ridurre della stessa percentuale il target del suo bonus annuale, che può portare a una riduzione della paga di 1.750.000 dollari negli anni fiscali 2021 e 2021.

Entrambi gli anni, Kotick potrà comunque ottenere un bonus annuale nella misura del 200% del suo salario ridotto. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, il nuovo accordo riflette in modo migliore i feedback degli azionisti, pur continuando a legare lo stipendio alle performance.

Lo scorso mese un gruppo d'investitori aveva criticato Kotick per aver ottenuto 200 milioni di dollari di bonus. Sempre lo stesso gruppo, l'anno prima aveva denunciato Activision Blizzard alla United States Securities and Exchange Commission, affermando che la compagnia sembrava sempre alla ricerca di nuovi modi per arricchire il suo CEO. A far discutere anche i numerosi licenziamenti degli ultimi anni, che stridevano con i bonus faraonici dei dirigenti e con i risultati dichiarati, sempre molto più che positivi.