Returnal e l'importanza dei doppia A nell'industria dei videogiochi moderna

Returnal ci ha ricordato di quanto siano belli i doppi A. Con questo termine si indicano, solitamente, quei giochi che non sono il parto di studi indipendenti, ma nemmeno il frutto del lavoro degli sviluppatori più blasonati. Sono lì, un po' a metà strada. Non sufficientemente sperimentali per essere considerati indie e contemporaneamente non sono così raffinati e imponenti per stare tra i vari Assassin's Creed, Call of Duty o FIFA.

Sono come Balto. "Sanno soltanto quello che non sono. Se solo capisse quello che sono."

Returnal è l'esempio perfetto di questo genere di giochi. È il primo tentativo di uno studio ambizioso, ma piccolo come Housemarque di fare qualcosa di più grande e strutturato di un twin stick shooter. E il risultato è esattamente quello che ci si aspetta: coraggioso, stiloso, anche se non perfetto.

Perché è facile innamorarsi delle animazioni di Naughty Dog. O impazzire per il gameplay di Forza Horizon. Così come trovare geniale Fez, o consumare i polpastrelli con Hades. Ma volete mettere il fascino che hanno i vari Returnal, Two Worlds, Alpha Protocol, Chivalry: Medieval Warfare, PC Calcio o SnowRunner?

La copertina del Parliamone di oggi.

Giochi perfetti nella loro imperfezione come lo erano le fidanzatine delle medie, che ricordi sempre con estremo affetto. Una palestra di vita per gli sviluppatori, spesso il luogo dove vengono sperimentate nuove idee, che poi, se apprezzate, saranno utilizzate anche da altre parti.

Si tratta dell'artigianato dei videogiochi, il luogo dove poter sperimentare qualcosa di nuovo, senza i rischi economici dei Tripla A, ma senza l'esigenza di dover stupire per poter emergere. I giochi perfetti per i servizi in abbonamento, che dopo la sparizione della distribuzione attraverso le edicole ha fatto un po' fatica a trovare una sua dimensione.

Quindi brava Sony che ci ha creduto, brava Housemarque ad essere andata oltre la sua zona di confort e bravi tutti quelli che renderanno Returnal un successo. Perché senza i doppia A l'industria dei videogiochi rischia di perdere una delle sue anime più veraci. A proposito: avete letto la recensione di Returnal?