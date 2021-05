Xbox Game Pass, maggio 2021: Red Dead Online guida i giochi gratis della prima mandata

Xbox Game Pass si prepara ad un'altra infornata di giochi gratis per gli abbonati nella prima mandata di maggio 2021. Questo primo blocco di nuovi giochi presenta alcuni titoli di assoluto rilievo, come il ritorno di Red Dead Online tra questi insieme ad altri giochi per Xbox Series X|S e One, PC e cloud.

La componente online del capolavoro western di Rockstar Games sarà disponibile a partire dal 13 maggio sia per console che attraverso il cloud. Si tratta di un gioco che sfrutta l'enorme mappa di Red Dead Redemption per dare modo ai giocatori di esplorarla liberamente, facendo carriera in maniera onesta o darsi alla vita da fuorilegge.

Tra le altre aggiunte annoveriamo:

I giochi Xbox Game Pass di maggio 2021.

Notevoli, quindi, le aggiunte di FIFA 21 per console e PC e Psychonauts , anche se è Square Enix la vera protagonista con Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Just Cause 4 e Dragon Quest Builders 2.

Cosa ne pensate di questo mese?