Netflix, maggio 2021: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix continua il suo percorso a maggio 2021 con ulteriori aggiunte al catalogo, ovvero nuovi film e serie TV in arrivo, ma anche documentari e produzioni originali o meno, come da tradizione.

Il mese di maggio sembra essere veramente ricco, con una grande quantità di contenuti previsti nelle prossime settimane. Tra le produzioni più attese troviamo Army of the Dead da parte di Zack Snyder, la serie su Roberto Baggio intitolata Il Divin Codino, la stagione 4 di Castlevania, che dovrebbe rappresentare la conclusione della serie animata basata sul celebre franchise di Konami. Tra le produzioni d'animazione c'è anche il film di Dragon Ball Super: Broly.



Castlevania: Stagione 4 conclude la serie animata di grande successo sulla serie Konami



Tra gli altri titoli segnaliamo la Stagione 5 di Lucifer e la Stagione 3 di Master of None, ma sono veramente tanti i titoli in arrivo, come potete vedere dall'elenco riportato qui sotto.

Film originali