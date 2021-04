Final Fantasy 7 Remake Intergrade, PS5: nuovi dettagli al nuovo evento, data e ora

Square Enix ha annunciato data e ora di un nuovo evento dedicato a Final Fantasy 7 The First Soldier, il battle royale mobile dedicato al mondo di Final Fantasy 7. Per molti, però, sarà più interessante sapere che alla fine dell'evento verranno date nuove informazioni riguardo a Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione PS5 del remake. Lo show andrà in onda il 7 maggio 2021 alle 13:00, ora italiana.

L'informazione arriva direttamente da un tweet giapponese dell'account ufficiale di Final Fantasy 7 Remake, nel quale è riportato un messaggio di Tetsuya Nomura che ci invita a seguire lo show per avere nuove informazioni riguardo al gioco.

I fan ovviamente sperano che questo annuncio sia legato alla versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Nel tweet non vengono indicate informazioni precise riguardo a quello che possiamo aspettarci, quindi per ora è impossibile speculare e ipotizzare.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Sonon, l'alleato di Yuffie

Per il momento non possiamo fare altro se non attendere il 7 maggio. L'ora di inizio dello show, perlomeno, è accettabile per il pubblico italiano. L'evento sarà in giapponese con un commentario inglese, così da renderlo accessibile anche per il pubblico occidentale. Supponiamo comunque che Final Fantasy 7 Remake Intergrade avrà solo uno spazio minimo all'interno dell'evento, che sembra essere pensato principalmente per il battle royale mobile.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà esclusiva PS5 (almeno sulla base delle informazioni per ora disponibili): si tratta di un pacchetto che include una serie di migliorie grafiche e anche il DLC dedicato a Yuffie. Sarà possibile eseguire un upgrade gratuito del gioco PS4, se lo avete acquistato in formato fisico o digitale. La copia ottenuta tramite PS Plus, invece, non sarà valida per l'upgrade. Chi esegue l'upgrade potrà acquistare il DLC di Yuffie a parte: al momento non si hanno però dettagli sul prezzo.

Se siete fan della saga, date un'occhiata a questo video di gameplay di Final Fantasy 6 Remake che mostra l'interessante idea di un fan.