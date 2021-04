Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition per Nintendo Switch classificato dall'ESRB

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince's Edition per Nintendo Switch è stato classificato dall'ESRB (Entertainment Software Rating Board), ossia l'ente di classificazione dei videogiochi dell'America del Nord. La pagina del gioco non lascia spazio a molti dubbi.

Come sempre facciamo in questi casi, è giusto dire che non ci troviamo di fronte a un annuncio vero e proprio, che spetta al publisher Bandai Namco. Va però ricordato che di solito enti come l'ESRB non pubblicano classificazioni false, quindi è probabile che Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince's Edition esista davvero e sia in arrivo sulla console ibrida di Nintendo. Quando è impossibile dirlo.

Il gioco originale è stato pubblicato nel 2018 su PC e PS4, le uniche due piattaforme sulle quali è ancora giocabile (se non si considera la retrocompatibilità di PS5).

Benvenuto nel meraviglioso mondo di Ni no Kuni!

Dopo un colpo di stato che lo ha privato del suo trono, il giovane re Evan decide di affrontare un'impresa straordinaria per fondare un nuovo regno, unire il suo mondo e proteggere i suoi abitanti dalle forze oscure che li minacciano.

Accompagnalo in un'avventura indimenticabile al limite tra film d'animazione e videogioco. Sviluppato da LEVEL-5, Ni no Kuni II è pieno di magnifici personaggi ideati dal leggendario Yoshiyuki Momose e vanta una sensazionale colonna sonora creata dal celeberrimo Joe Hisaishi.