The Witcher 3 Wild Hunt: il cosplay di Yennefer di mira_ladovira vuole sedurci

CD Projekt RED sta passando mesi difficili, a causa di Cyberpunk 2077. Il gioco è stato rilasciato in uno stato tutt'altro che ottimale e i giocatori non hanno apprezzato, come è ovvio. CD Projekt RED è però anche l'amato sviluppatore di The Witcher 3 Wild Hunt, l'avventura finale (almeno per il momento) di Geralt di Rivia e della sua amata, Yennefer. Ora, mira_ladovira ci propone un cosplay della maga Yennefer.

Yennefer di Vengerberg è una delle molteplici maghe che appaiono nella saga di romanzi e, successivamente, nei giochi realizzati dal team polacco. La donna è profondamente legata a Geralt, in una storia d'amore che li vede avvicinarsi e allontanarsi in continuazione. Nella prima stagione della serie TV di Netflix, abbiamo modo di vedere le origini di questo personaggio, mai realmente approfondite nei racconti e nei romanzi. In ogni versione, però, c'è una certezza: Yennefer sa come sedurre le persone e questo cosplay di mira_ladovira lo dimostra. Inoltre, la cosplayer non perde occasione di mostrare una carta da gioco del Gwent (quello dei romanzi, non quello di The Witcher 3 Wild Hunt).

Yennefer è un ospite fisso nel mondo del cosplay. In passato abbiamo infatti avuto modo di vedere il cosplay di Yennefer firmato rolyat ma anche il cosplay di Yennefer firmato Lada Lyumos. Come non citare poi questa perfetta Yennefer nel cosplay di sladkoslava.

Cosa ne pensate del cosplay di Yennefer realizzato da mira_ladovira? Quanto da lei realizzato vi ha convinto, oppure credete che vi siano versioni di qualità superiore?