New Pokémon Snap: consigli per scatti perfetti

Ci sono voluti vent'anni, ma alla fine Nintendo si è decisa a riprendere uno spin-off che... non sarebbe mai dovuto neppure uscire, come vi abbiamo raccontato nella nostra di qualche settimana fa. New Pokémon Snap è certamente un titolo divisivo, soprattutto perché oggi, rispetto al 1999, la modalità fotografica è molto più diffusa nei videogiochi. Il titolo sviluppato da Bandai Namco ha tuttavia un suo perché. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione , è un prodotto pensato per chi cerca qualche minuto di relax e di escapismo. Ovviamente bisogna essere fan dei pokémon, e in quel caso la coloratissima regione di Lentil offre tante occasioni e panorami da fotografare. Il professor Speculux, tuttavia, valuterà severamente ogni vostro scatto: ecco quindi qualche consiglio per ottenere scatti perfetti .

Non sottovalutate i consigli del professor Speculux . All'inizio del gioco, nella fase di tutorial, il buon professore e la sua assistente Rita vi spiegheranno come usare la Ricercamera e quali sono i parametri che dovrete tenere d'occhio ogni volta che scattate una foto: saranno gli stessi che Speculux valuterà per ogni foto a fine percorso. Assicuratevi di centrare sempre il soggetto della vostro foto, aiutandovi con l'interfaccia a schermo, e cercate di riprenderlo mentre è rivolto verso l'obiettivo. Le sue dimensioni contano, perciò utilizzate lo zoom per immortalarlo meglio, specialmente se ci sono altri pokémon nell'inquadratura: anche quelli varranno dei punti, ma l'importante è che non rubino lo spazio al vero protagonista dello scatto. Cercate di riprendere un bello scenario sullo sfondo e di scattare la foto con una buona illuminazione: certo, di notte sarà difficile in alcuni casi, ma è anche per questo che esistono le Sfere Lumina.

Pose e strumenti

New Pokémon Snap: Dodrio adora le Mele soffici.

Il professor Speculux assegnerà alle vostre foto un punteggio che servirà per aumentare di livello il percorso in cui le avete scattate. Via via che sbloccherete sempre più percorsi e livelli, il professore scoprirà i segreti di Lentil e si inventerà nuovi modi e strumenti per aiutarvi nel vostro lavoro di fotografi. Comincerete col Radar, un gadget che vi segnalerà i punti d'interesse intorno a voi. Le Mele soffici sono un frutto prelibato di Lentil che moltissimi pokémon adorano: lanciatele, e loro accorreranno a mangiarle. La foto di un pokémon che fa uno spuntino vale molti punti; uno dei parametri che Speculux premia di più, infatti, è la posa. Dovrete cercare di fotografare i pokémon mentre si comportano in un modo particolare, magari mentre mangiano, litigano o giocano, e gli strumenti a vostra disposizione serviranno proprio a questo. Il Radar, per esempio, emette un impulso cui reagiranno alcuni pokémon, e in questo modo potreste fare sbucare in superficie quelli che si nascondono sottoterra.

New Pokémon Snap: Bellossom danzanti.

Non tutti i pokémon sono ghiotti di mele, ma i frutti non passano mica attraverso i mostriciattoli: è un po' una cafonata, ma se tirate le mele in testa ai pokémon, questi spesso si gireranno verso di voi, e potete approfittarne per scattare una foto mentre sono rivolti nella vostra direzione. Le mele vi permetteranno anche di svegliarli quando dormono, e in qualche caso li faranno pure litigare o giocare. Le Sfere Lumina non fanno solo brillare i pokémon: qualche volta i mostri assumeranno pose speciali o si comporteranno in modo particolare proprio perché sono sotto l'effetto del fenomeno Lumina. Provate a usarle sui Cristalfiori nei percorsi per influenzare l'intero scenario. E la Melodia farà ballare alcuni pokémon, dandovi la possibilità di scattare foto davvero eccezionali. Ogni gadget ha molteplici funzioni che cambiano a seconda dei pokémon e dei percorsi in cui li usate, quindi...