Final Fantasy 6 Remake: video di gameplay mostra l'interessante idea di un fan

Final Fantasy 7 Remake si è dimostrato essere un capolavoro e i giocatori non vedono l'ora di poter provare il nuovo episodio aggiuntivo dedicato a Yuffie (sempre ammesso che possediate PS5, si intende). Ispirati da tale successo, i fan di tutto il mondo hanno quindi iniziato a immaginare come potrebbero essere i remake di altri capitoli. Ora, un canale YouTube ci propone un video di gameplay nel quale possiamo vedere una versione molto interessante di Final Fantasy 6 Remake.

Come potete vedere nel breve video, l'autore ha deciso di optare non per una grafica realistica e tridimensionale, e nemmeno per una grafica in pixel art "rimodernata". Il canale YouTube ci propone un Final Fantasy 6 Remake creato con soli artwork animati. Il breve video mostra prima di tutto l'overworld con un artwork di Terra che si muove, fino a quando non attiva un incontro casuale.

All'interno della battaglia, i personaggi e i nemici sono realizzati sulla base dei disegni di Sakaguchi. L'impatto visivo è notevole e in tutta onestà ci piacerebbe vedere molto di più di questo Final Fantasy 6 Remake fan-made.

Ovviamente, inoltre, il sistema di combattimento è fedele all'originale, con una struttura ATB, attacchi, magie e trasformazioni di Terra. Final Fantasy 6 viene alle volte "dimenticato" dal largo pubblico, poiché per molti Final Fantasy 7 è stato il primo gioco della saga, ma a livello mondiale è uno dei capitoli preferiti dai fan storici e per tanti buoni motivi. Un Final Fantasy 6 Remake sarebbe di certo più che gradito.

