In Sound Mind, data di uscita annunciata con un nuovo trailer da Modus Games

In Sound Mind, il nuovo titolo sviluppato da Modus Games, ha una data di uscita ufficiale, annunciata dallo studio con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 3 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Nuovo gioco horror dagli autori di Nightmare House 2, In Sound Mind può essere provato in anteprima grazie alla demo su Steam. Le aspiranti vittime possono scaricare la demo e aggiungere il gioco alla lista dei desideri, se si sentono pronte ad assaggiare il terrore che viene da dentro.

In Sound Mind è un'esperienza horror in prima persona in cui il giocatore è posto davanti agli imprevedibili pericoli che si mescolano all'interno dei ricordi.

Sviluppato da We Create Stuff, il team del leggendario mod Nightmare House 2, e accompagnato da un'inquietante colonna sonora dei fenomenali The Living Tombstone, In Sound Mind trasforma dei ricordi apparentemente semplici in sconvolgenti incontri con scene incredibili, terrificanti pericoli e, per non farsi mancare nulla, un misterioso gatto parlante.