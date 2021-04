Windows 10 update: problemi con il frame rate dei giochi e BSoD segnalati

Un recente update di Windows 10 sta creando sempre più problemi agli utenti di Microsoft, anche a livello ludico. Tramite Reddit stanno infatti arrivando varie segnalazioni che indicano problemi di varia natura, ad esempio legati al frame rate, ma anche alcuni BSoD (Schermo blu della morte).

Più precisamente, si parla di problemi di stuttering, frame rate instabile, VSync non funzionante, cali dei frame per secondo nel caso del quale si condividano giochi su Discord. L'utente Reddit M4dden afferma che dopo aver disinstallato la nuova patch di Windows 10 tutto è tornato alla normalità: il colpevole pare quindi essere proprio il sistema operativo.

Il post di M4dden include più di 70 commenti che confermano quanto a lui accaduto. Inoltre, ci sono problemi non legati al lato gaming, come detto in apertura, con freeze del PC e anche dei BSoD. Come sempre, vi sono anche segnalazioni di utenti che al contrario non hanno riscontrato problemi particolari, probabilmente il problema non è legato a ogni configurazione hardware, ma solo a una (considerevole?) parte.

Diteci, avete istallato l'aggiornamento di Windows 10? Avete riscontrato qualche problema?

In conclusione, vi segnaliamo il nostro speciale: "Windows 10 e iOS: finalmente una buona accoppiata".