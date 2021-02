Final Fanasy 8 Remake: le incredibili immagini di una versione fan-made

Square Enix è attualmente impegnata nella creazione di Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Remake Parte 2 (nome non ufficiale). Entrambi i giochi sono molto attesi, ma i fan vorrebbero poter giocare anche a un terzo gioco: Final Fantasy 8 Remake. Le avventure di Squall hanno colpito al cuore molteplici appassionati nel corso degli anni e, ancora adesso, è uno dei capitoli preferiti di molti giocatori. Come potrebbe essere un Final Fantasy 8 Remake? Un artista, CG_YasinSafak, ci dà una risposta.

Come potete vedere in calce, CG_YasinSafak ha realizzato due diverse aree del gioco, precisamente l'infermeria del Dr. Kadowaki e il corridoio che porta ad essa. È soprattutto l'infermeria a colpire nel segno in termini qualitativi. Notiamo inoltre che l'angolazione della "telecamera" è la stessa rispetto all'originale in ogni scatto. Il risultato finale è incredibile e ci fa venire ancora più voglia di giocare un vero Final Fantasy 8 Remake.

L'infermeria si trova nel Balamb Garden, area di partenza del gioco. Balamb Garden è anche il nome della OST dell'area, una delle migliori dell'intera saga. Immaginare di giocare a un vero Final Fantasy 8 Remake riascoltando quella colonna sonora è un sogno per molti appassionati.

Per il momento, purtroppo, pare alquanto difficile che Square Enix possa sobbarcarsi lo sviluppo di un altro remake, soprattutto non della qualità di Final Fantasy 7 Remake. Per quanto riguarda Final Fantasy 16, per ora non c'è molto da scoprire e il motivo è semplice: la mancanza di novità è proprio ciò che Square Enix vuole.

Final Fantasy 8 Remake: l'infermeria

Final Fantasy 8 Remake: i dettagli dell'infermeria