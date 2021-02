Pokémon, il cosplay di Misty di elise uwuu è da sbrock

Vediamo il cosplay di Misty realizzato dalla cosplayer elise uwuu. Naturalmente stiamo parlando del noto personaggio dei Pokémon, la simpatica Capopalestra della Palestra di Celestopoli, grande amica del protagonista della serie, Ash Ketchum.

La Misty di elise uwuu è molto vicina all'originale, sia per i vestiti, sia per il piglio con cui si presenta. Allegra, dinamica e desiderosa di viaggiare, questa Misty ci ricorda che anche una serie dedicata ai più piccoli può riservare delle sorprese, al di là del Patreon. Comunque sia guardatela perché ne vale davvero la pena.

Ma ora bando alle ciance ed ecco la nostra Misty in azione, pronta a lanciare pokéball come se non ci fosse un domani.

Per continuare a dare un senso alla vostra vita, vi invitiamo a guardare anche il cosplay di Mitsuri di Jessica Nigri, il cosplay di Do-S di Kim Kaguya, il cosplay di 2B di Lada Lyumos e Kalinka Fox, il cosplay di LLcomics, il cosplay di Nami firmato Win_Winry, il cosplay della Eivor di Nadyasonika, il cosplay della vampira Daniela di Tniwe e il cosplay di Persephone di Jessica Nigri, tanto per citare alcuni degli ultimi che abbiamo pubblicato. Divertitevi, ma sempre con moderazione e pulizia.