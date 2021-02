Resident Evil Village: il cosplay della vampira Daniela di Tniwe è inquietante

Nonostante non sia ancora uscito, Resident Evil Village è già entrato nell'immaginario collettivo grazie ad un cast di personaggi davvero carismatico. Sono bastate poche immagini per proiettare la gigantesca Lady Dimitrescu e le sue aiutanti nell'Olimpo dei cattivi più amati degli ultimi tempi. Non è quindi un caso che l'aiutante di Lady Dimitrescu, conosciuta come la vampira Daniela, sia la protagonista di un inquietante cosplay di Tniwe.

La modella russa solitamente punta sul lato più peccaminoso dei cosplay, creando costumi che non solo sono minimalisti, ma vengono poi fotografati in pose che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione. In questo caso, però, l'interpretazione di Daniela è davvero magistrale. Il lungo vestito marrone scuro è molto casto, non fosse per la generosa scollatura, presente, però, nel modello originale. Ad affiancare questo abito c'è tutta una serie di accessori davvero ben realizzati, come i vari gioielli che adornano il collo di Tniwe o l'inquietante falcetto.

A completare l'opera c'è il diadema sulla fronte di Daniela, l'arredamento baroccheggiante e il sangue che è possibile vedere copioso intorno alla bocca della modella.

Come dicevamo le protagoniste di Resident Evil Village nelle ultime settimane sono state al centro di diversi cosplay, per esempio quello di Lady Dimitrescu di Helly Valentine è una bomba. Tniwe, invece, è stata protagonista di un cosplay di Ash in versione femminile davvero straripante.