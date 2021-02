Xbox Series X|S: Microsoft aveva nascosto le cuffie wireless in un vecchio trailer

Evidentemente Microsoft vuole che osserviamo i suoi trailer e i suoi filmati con maggiore attenzione. Qualche mese fa, infatti, alle spalle di Phil Spencer si poteva vedere una Xbox Series S mesi prima che la console fosse annunciata ufficialmente. Adesso sembra che anche le nuove cuffie wireless per Xbox Series X|S siano state mostrate diversi mesi prima del tempo. Più precisamente nel vecchio trailer "Power Your Dreams" pubblicato il 9 ottobre 2020. Solo che nessuno se ne era accorto fino a ieri.

Quindi più di 4 mesi fa. Questo easter egg è stato confermato dal social media manager di Xbox Josh Stein, che ha confermato che quelle che si vedono sulla testa di Daniel Kaluuya in realtà sono le nuove cuffie wireless per Xbox Series X|S. Fino a ieri pensavamo si trattasse di un paio di cuffie generico, adesso, invece, veniamo a conoscenza del fatto che erano un prototipo dell'headset ufficiale che arriverà nei negozi a marzo.

Come se non bastasse, Stein ha detto che non è sicuro che quello sia l'unico easter egg presente nel trailer, quindi ci toccherà controllare con maggiore attenzione il video Power Your Dream:

Avete visto qualcosa di particolare? Nel frattempo vi ricordiamo che le nuove cuffie wireless di Xbox Series X|S sono pensate per l'audio spaziale, grazie alla loro compatibilità con gli standard Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X.