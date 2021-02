Xbox Series X|S: Microsoft annuncia le cuffie wireless ufficiali con data e prezzo

Xbox Series X|S hanno delle nuove cuffie ufficiali da parte di Microsoft con le Xbox Wireless Headset, annunciate proprio oggi dalla casa di Redmond come soluzione griffata Xbox per l'audio delle nuove console e non solo, essendo ovviamente compatibili anche con altri dispositivi come Xbox One, PC e altro.

Le nuove cuffie wireless Xbox sono progettate per sfruttare al massimo l'audio spaziale, argomento particolarmente caro sia a Microsoft che a Sony e su cui hanno lavorato parecchio anche nella progettazione dei nuovi hardware next gen. Come riferito da Microsoft nella presentazione dell'headset, anche le cuffie contribuiscono ad amplificare l'effetto dell'audio 3D fornito dall'hardware specificamente dedicato a questo elemento.

Ovviamente, le Xbox Wireless Headset sono anche fornite di microfono integrato per poter chattare via Xbox Live e funzionano attraverso il protocollo Xbox Wireless, compatibili sia con Xbox Series X|S che con Xbox One, come tutti gli accessori della linea Microsoft.





Le nuove cuffie supportano Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X, ovvero tutti gli standard attualmente disponibili su Xbox e PC: "Abbiamo passato molto tempo nelle camere per il testing audio per cercare di capire come le cuffie possano funzionare in diversi tipi di ambiente, dalla stanza personale alla camera di un dormitorio, in modo che funzionino al meglio in ogni situazione e con ogni tipo di audio", ha affermato Erik Garcia, Project architect del dispositivo.





Particolarmente studiato anche il nuovo microfono, in grado di isolare la voce dai suoni ambientali e fornire un buon bilanciamento tra l'audio del gioco e quello della chat. L'Xbox Wireless Headset può essere associato a diversi dispositivi e sfrutta il protocollo Xbox Wireless per collegarsi alle console, mentre usa il Bluetooth per il collegamento a dispositivi mobile e altro, è inoltre riconosciuto ufficialmente dall'app ufficiale Xbox Accessories, consentendo ulteriori livelli di controllo ed equalizzazione attraverso il software.

La durata della batteria è stimata in 15 ore con carica completa, mentre una carica di 30 minuti consente un utilizzo costante per 4 ore (salvo variazioni dovute a uso differente, distanza e altre variabili). Le Cuffie Wireless ufficiali saranno disponibili dal 16 marzo 2021 su Microsoft Store e altri rivenditori al prezzo di 99,99 euro.